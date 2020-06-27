В ряде регионов введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде регионов страны из-за лесных пожаров или высокой опасности их возникновения. В частности, режим ЧС введен в трех районах Магаданской области, где причиной пожаров в лесах стали грозы.

Речь идет об Омсукчанском, Хасынском и Среднеканском районах, сообщает правительство области. Большое количество лесных пожаров связано с аномальной грозовой активностью, начавшейся 16 июня. Из-за очень высоких температур большая часть гроз проходит без осадков, что вызывает лесные пожары.

За 10 последних суток в Магаданской области зарегистрировано 65 гроз, из них 45 — без осадков. Сейчас сотрудники Авиалесоохраны тушат семь лесных пожаров в Среднеканском, Тенькинском, Хасынском и Ягоднинском городских округах. Тушение осложняют жаркая погода и сильные порывистые ветра.

По прогнозам синоптиков, дождей в ближайшую неделю не предвидится. На территории районов, где введен особый противопожарный режим, запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, проведение всех видов пожароопасных работ.

Режим чрезвычайной ситуации из-за высокой пожарной опасности введен и в лесах Эвенкийского и Мотыгинского районов на севере Красноярского края. Об этом, передает ТАСС, сообщило в субботу краевое агентство ГО и ЧС. Одной из причин стала сухая и ветреная погода. Жителям рекомендовано не посещать леса, а местным властям — усилить контроль за мерами пожарной безопасности.

В Приморье режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Кавалеровском районе — там причиной, напротив, стали ливни и разлив рек. В районе вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, размыты и повреждены мосты, затоплены участки дороги и подвалы домов.