Киев поставил ковидный антирекорд

В украинской столице за сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Это стало самым большим показателем прироста с момента начала пандемии. Накануне в столице было выявлено 115 новых случаев заражения, за сутки прирост увеличился на 23%.

Уточняется, что среди заболевших — четыре медика и 10 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Всего за все время пандемии в Киеве заразились коронавирусом 4,86 тысячи человек.

Кличко заявил, что устойчивый рост заболевания в последние дни может вынудить городскую администрацию ужесточить карантинные меры. В частности, могут вновь ограничить движение общественного транспорта.

В целом по стране общее число заболевших составило 42 тысячи человек, скончались 1,1 тысячи человек. До 31 июля на Украине действует адаптивный карантин, при котором решения о снятии или ужесточении ограничений принимают региональные власти.