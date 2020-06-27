Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину

Бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда принял решение сменить тренера. 25-летний фигурист будет теперь заниматься под руководством Алексея Мишина. Соответствующие документы отправлены в Федерацию фигурного катания на коньках России.

"В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишуну. Мы со своей стороны не возражаем", – цитирует ТАСС главу Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

Предыдущим тренером российского фигуриста была Валентина Чеботарева, с которой он работал с начала профессиональной карьеры. О причинах перехода Коляды к Мишину ничего не сообщается.