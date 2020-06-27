Маск посмеялся над поступком Безоса

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск посмеялся над приобретением интернет-гигантом Amazon американского разработчика беспилотных автомобилей Zoox. О сделке, сумма которой превышает 1,2 миллиарда долларов, сообщила накануне The Financial Times.

Сделка стала одной из самых крупных в истории Amazon, который предположительно собирается привлечь технологии Zoox для доставки товаров покупателям на "умных" машинах. В США товары из интернет-магазина Amazon уже развозят роботы-курьеры и беспилотники.

Маск в своем "Твиттере" назвал главу Amazon Джеффа Безоса подражателем (copycat). Tesla Маска уже выпускает электромобили с системой электронного помощника водителя.

Маск и ранее не раз писал о Безосе и Amazon, передает ТАСС. В начале июня он высказал мнение, что компания Amazon стала монополистом рынка и должна быть разделена.

В апреле прошлого года Маск также назвал Безоса подражателем после публикаций о том, что принадлежащая Безосу аэрокосмическая компания Blue Origin намерена вывести на орбиту спутники для обеспечения доступа в Интернет. Схожий проект реализует и SpaceX.

Тем временем Роскосмос опубликовал разбор достоинств и недостатков нового космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX. Корабль предназначен для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.