В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в некоторых районах Московской области. В сообщениях уточняется, что погода изменится в ближайшее время. На Подмосковье надвигается грозовой фронт, с ветром 12—17 метров в секунду. Предупреждение действует до восьми часов вечера субботы.

Спасатели призывают жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности: не парковать автомобили под деревьями, избегать шатких конструкций.