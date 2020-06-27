Ефремов сделал заявление о Путине

Актер Михаил Ефремов, устроивший пьяным аварию, в которой погиб человек, обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов передал, что его дело не политическое (что бы ни писали журналисты), никто за руль его пьяным садиться не просил, ни президент Владимир Путин, ни кто-то другой. Сам он к оппозиции отношения не имеет, потому что именно власть "кормит" творческих людей, к тому же Путин много сделал для развития культуры; все помнят в каком она раньше находилась упадке. Выступления в "Гражданине поэте" – работа, за которую платят деньги, не более того.

Артист подчеркнул, что он клоун, артист, а не оппозиционер. За чтение стихов (а ровно такие же стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина) он получал гонорары. Ефремов также прокомментировал голосование за поправки в Конституцию. Он заявил, что в политической части поправок не разбирается, а меры социальной поддержки одобряет, передает МК.

Вечером 8 июня на Смоленской площади пьяный Ефремов вылетел на большой скорости на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada. Водитель, находившийся за рулем фургона, через несколько часов умер в больнице.Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас он находится под домашним арестом. Сам Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье Сергея Захарова. Более того, он даже готов усыновить детей погибшего водителя.