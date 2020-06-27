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Коронавирус 20 минут назад

27 июня 202015:22

Профессор Костинов сообщил о реакциях организма на вакцину от COVID-19

AP Images/Sakchai Lalit

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, должны обращать внимание на реакцию своего организма после введения препарата, заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов.

По его словам, следует обращать внимание в первую очередь на температуру тела и покраснение на месте укола после инъекции. Так, продолжил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса. Если температура выросла до 38,5 градуса, это указывают на нормальную среднюю реакцию, а температура выше 38,6 градуса — на сильную реакцию.

Что касается покраснения, умеренной реакцией считается красное пятнышко на месте укола диаметром до 5-6 сантиметров. "Но диаметр покраснения, а главное, уплотнения, не должен быть больше 8 сантиметров", — добавил Костинов, слова которого приводит РИА Новости.

Сильные реакции на любой препарат должны быть минимальными: один случай на тысячу или 100 тысяч, в зависимости от препарата, сообщил ученый. Температура и реакция не должны держаться более двух дней.

Сейчас в России проходит испытания вакцина от коронавируса, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. В ближайшее время должна быть готова к клиническим испытаниям вакцина, созданная научным центром "Вектор".

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