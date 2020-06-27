Хакасия, Алтай, Камчатка: какой отдых выбирают россияне этим летом

По данным Ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями отдыха у жителей страны этим летом станут Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

Однако пандемия стала стимулом для развития и других направлений внутри России. Одно из самых привлекательных — это Хакасия. Впервые этим летом в столицу республики Абакан из Москвы будет организована чартерная программа. Перелеты стартуют 19 июля. При повышенном спросе число рейсов может быть увеличено.

Хакасия — это сибирская Швейцария. В регионе представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков. Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Также в Хакасии насчитывается более 300 пещер. Среди них — Ящик Пандоры, вторая по длине пещера России. Каскад гротов, уклонов и колодцев уходит почти на двухсотметровую глубину. Крутые отвесные спуски заканчиваются у озера Изумрудного. Хакасия – одно из лучших мест в стране для экотуризма, треккинга и походов по горным тропам. В регионе также популярны рыбалка, рафтинг и сплавы по рекам Енисей, Абакан и другим.

Основной проблемой привлечения туристов в Хакасию всегда была высокая стоимость авиаперелетов, но в этом году удалось снизить цены в два раза. Сейчас купить тур на двоих можно от 52 тысяч рублей. В его стоимость входят сам перелет, проживание и трансферы.

Туризм постепенно оживает и в другом сибирском регионе. Алтайский край в рамках первого этапа снятия ограничительных мер открыл доступ к своим природным красотам. Здесь уже появились первые гости, постепенно заполняются парковки. В основном сюда пока приезжают жители Красноярского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Алтай — прекрасное место для альпинистского туризма и активного отдыха. В регионе есть реликтовое Савушинское озеро, уникальные сосновые ленточные боры (единственные в мире), бездонные пещеры. Знаменит курорт федерального значения Белокуриха с его прославленными радоновыми ваннами, а также город Яровой с его лечебными грязями.

Инвесторы, уже реализовавшие в России ряд знаковых туристических проектов, среди которых курорты "Роза Хутор" в Сочи и "Завидово" в Тверской области, взялись за развитие парка "Три вулкана" на Камчатке. Сейчас идет стадия активного проектирования, строительство начнется в 2022 году. Основные объекты туристического комплекса будут расположены в бухте Вилючинской рядом с сопкой Горячая и смогут принять около 1000 человек. Важными точками притяжения станут маленькая Долина Гейзеров, каньон Опасный рядом с Мутновским вулканом, вулкан Горелый и лавовая пещера.

Чтобы снизить стоимость авиабилетов на Камчатку, планируется привлечь авиакомпании-лоукостеры и сократить размер аэропортовых сборов за счет федеральных субсидий.

В настоящее время Минприроды прорабатывает программы экотуризма в заповедниках. На сайте ведомства скоро появится информационный раздел, где россияне смогут узнать обо всех туристических услугах, которые предлагают национальные парки, заповедники и природные заказники. Также здесь будет представлена стоимость услуг, схемы проезда к территориям. Этим летом на рынке уже появились новые предложения — путешествия на Байкал и Алтай, в Хакасию и Калининградскую область.

По последним опросам, более половины российских туристов собираются провести свой летний отпуск на южных пляжах. Поездку на природу планирует примерно треть из числа опрошенных. 14 процентов туристов отдадут предпочтение культурно-историческому досугу. При этом, 44 процента участников опроса отправятся в отпуск на две недели, 32 процента рассчитывают на недельный отдых, еще 14 процентов будут отдыхать три недели или дольше.

В планах на этот сезон было открытие более десяти новых направлений для чартеров, что призвано снизить стоимость поездки. В целом июльские туры на отечественные курорты подешевели на треть по сравнению с прошлым годом.