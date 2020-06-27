Футболист "Ювентуса" Пьянич пройдет 28 июня медосмотр для "Барселоны"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич в воскресенье, 28 июня, пройдет медицинский осмотр в каталонской "Барселоне". После этого состоится трансфер 30-летнего боснийского футболиста в стан "сине-гранатовых".

О медосмотре Пьянича в "Барселоне" сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте. Ранее стало известно, что "сине-гранатовые" заплатят за боснийца 60 миллионов евро, не считая бонусов.

Напомним, что в обратном направлении отправился полузащитник "Барселоны" Артур. В эти выходные бразильский футболист также пройдет медобследование в "Ювентусе".