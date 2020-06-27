Движение в космос: кто доставит российских космонавтов на Луну?

Россия начала разработку первой в истории высадки российских космонавтов на Луну. Доставит их на спутник Земли новый космический корабль "Орел" — сйчас идет изготовление и отработка его отдельных корпусных элементов, приборов и узлов. Недавно, например, протестировали новое канатно-спусковое устройство.

По плану первый беспилотный полет должен состояться уже в 2023 году. Конечно, темпы работы пытаются максимально ускорить. Однако до пилотируемого полета корабль должен пройти полноценные испытания. Людьми рисковать нельзя.

"Просто перелет с Земли на Луну и обратно — это много сложных операций. Все они опасны, все они рискованны, и основная инженерная задача — обеспечить необходимую надежность. Сто процентов, конечно, невозможно обеспечить, но что-то вот такое близкое под 99%. Это очень сложно, это очень дорого и это очень долго", — пояснил Иван Моисеев, руководитель Института космической политики.

Для высадки человека на лунную поверхность будет использована связка корабля "Орел" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. Сейчас ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом.

"Орел" — это возвращаемый аппарат. Предварительно определен ряд районов посадки корабля южнее 51-й параллели на территории России. Известно, что эти районы должны находиться в безлюдной, безлесной и равнинной местности, без больших рек, водоемов, непроходимых болот и опасных сооружений.

"Луна — это ключевая точка в будущем движении в космос. И так или иначе, рано или поздно, она будет, как говорят образно, покорена. В данном случае нужна лунная база, то есть место постоянного пребывания людей на Луне. Примерно такая же, как сейчас на орбите МКС", — рассказал Иван Моисеев.

Сегодня уже определены этапы лунной программы: на 2023 год намечен первый испытательный запуск "Орла" на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. На 2025 год — пилотируемый полет к МКС. В 2029 году планируется облет на корабле Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.