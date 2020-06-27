В Москве и области объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр в субботу выдал прогноз о потенциально опасной погоде в Москве и Подмосковье. Как считают синоптики, гроза и порывы ветра начнутся в указанных регионах 28 июня.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать с 9.00 до 21.00 по московскому времени.