"Кровавая барыня" Ксения Собчак подверглась нападению в монастыре

Ксения Собчак опубликовала видео конфликта, произошедшего с участием ее съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. Как сообщила политик и ведущая, она вместе с коллегами подверглась нападению в тот момент, когда снимала сюжет о скандальном схиигумене Сергии (Романове), недавно запрещенном в служении.

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты.Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали пока били Ерженкова. Все съемки избиения забрал. Камеру отобрали здоровенные бугаи", — рассказала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

По словам телеведущей, вместе со съемочной группой в монастырь прибыл бывший послушник Филипп, который "рассказал нам историю, которую мы расследуем" – мужчина, поведавший об издевательствах, перенесенных в обители в подростковом возрасте, тоже был избит.

Известно, что на месте инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что схиигумен Сергий (Романов) был запрещен в служении после серии резких высказываний, содержащих призывы к неповиновению государственным и церковным властям, а также – отрицание пандемии коронавируса.

После этого он "захватил" Среднеуральский женской монастырь, на территории которого появились сочувствующие ему казаки. Впоследствии эти данные были опровергнуты сразу из нескольких источников.

Сейчас схиигуменом, в недавнем прошлом бывшим духовником Натальи Поклонской и рукоположенным в сан после совершения серьезного преступления, занимаются сразу два суда – церковный и светский.