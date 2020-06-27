27 июня 202016:13

Митрополит Иларион о поправках в Конституцию

Митрополит Иларион о поправках в Конституцию

Митрополит Иларион рассказал о том, как РПЦ относится к поправкам в Конституцию, передает канал "Россия 24".

Священник отметил, что поправки разрабатывались при участии всех традиционных конфессий Российской Федерации. Прошло специальное заседание Межхристианского консультативного комитета, который объединяет все христианские конфессии, и Межрелигиозного совета России, который объединяет все традиционные конфессии нашей страны, включая православие, ислам, иудаизм и буддизм. На этом  заседании было принято обращение к законодателям о внесении поправки с упоминанием Бога. Поправку, которая отражает консенсус всех традиционных религий Российской Федерации, внесли. Даже буддисты поддержали эту поправку, хотя в буддизме представление о едином Боге, творце неба и земли, отсутствует. Бог – это регулятор нравственности. И если отсутствует Бог, отсутствует абсолютная основа для нравственных ценностей.

Митрополит обратил внимание на важность поправки о поддержке семьи как союза мужчины и женщины. Сейчас в разных странах вводятся законодательные нормы, которые расширяют понятие семьи. И где-то семьей можно называть союз между двумя мужчинами, двумя женщинами или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз. В нашем законодательстве закрепляется тот основополагающий принцип, на котором веками строилось человеческое общежитие? семья — это союз мужчины и женщины.  Особой строкой в Конституции закреплено право детей на защиту.

Конечно, Церковь горячо поддерживает целый ряд других поправок, прежде всего направленных на социальную сферу и касающихся благосостояния людей. Впервые в Конституции будет зафиксирован принцип, согласно которому зарплата человека не может быть меньше прожиточного минимума. Это обяжет работодателей платить людям, по крайней мере, по минимуму.
Конституционно закреплен принцип индексации пенсий, потому что у любого последующего правительства могут возникнуть ситуации, когда очередной финансовый кризис приведет к невозможности индексации. Теперь этот принцип закреплен конституционно, его нельзя проигнорировать.

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