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Поправки в Конституцию 26 минут назад

27 июня 202022:01 Алексей Петров

Голосование по поправкам набирает обороты по всей стране

В России продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в числе которых и назревшая демократия, например, расширение полномочий парламента.

Голосование набирает обороты по всей стране. Так выглядит один из самых отдаленных участков посреди тундры на Чукотке, до которого добираться приходится вертолетом.

Волеизъявление идет на острове Кижи в Карелии. Уже определились всей братией и монахи острова Коневец — он находится посреди Ладожского озера. Не стали ждать основного дня многие сотрудники специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии. Среди тех, кто уже проголосовал, — министр обороны Сергей Шойгу.

"Если говорить о тех поправках, которые, на мой взгляд, давно должны были быть приняты, то это, конечно, защита нашей исторической памяти. Я об этом говорил и десять, и пятнадцать лет назад, предлагали разные законы. И вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена. Это касается европейских стран. У нас почему-то мы до этого времени то ли стеснялись, то ли что, но жизнь показывает, что зря мы стеснялись, это надо было сделать давно", — считает Шойгу.

Проголосовала и Элла Памфилова, одновременно проконтролировав, как выполняются на местах требования Роспотребнадзора. Сразу с избирательного участка она торопится на очередное заседание ЦИК. Там ежедневно связываются с регионами и обсуждают по видеосвязи все нюансы. Огромную роль играют наблюдатели, которые подмечают любые недочеты. И чем дотошнее они следят, подчеркивает председатель Центризбиркома, тем лучше.

"Рассматривайте наблюдателей как наших основных очень важных партнеров. И говорите им огромное "спасибо" тогда, когда они помогают нам выявлять наши же недостатки. И быстренько их исправлять. А не обижаться, не вставать в позу. Но есть и другая сторона, тут надо посмотреть, когда нас пытаются отвлекать или всех граждан вводить в заблуждение разного родами фейками, сообщениями о якобы разного рода нарушениях. Тут надо давать жесткий отпор", — заявила глава ЦИК.

По итогам первых двух дней голосования уже высказались более 21 миллиона человек. Общая явка по стране — без малого 20%. Особенно активны Тамбовская область, Республика Тыва, Чукотка. Кроме того, москвичи и жители Нижегородской области оценили преимущества дистанционного голосования.

Макет участка в здании ЦИК — своего рода образец для всей страны. Самое строгое внимание, соблюдению санитарных норм. Желающих принять участие в голосовании все больше. Но главное не цифры, а доверие и легитимность. И потому на участках открыты двери и для зарубежных экспертов.

Проголосовать, не дожидаясь 1 июля, решили и известные деятели культуры. Среди них — Эдуард Бояков, худрук МХАТа имени Горького. Высказал свое отношение к изменениям основного закона страны легенда отечественного театра и кино, блистательный Михаил Ножкин. Проголосовали директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Для них крайне важно сохранить историческую память.

Голосуют и те, кто лично принимал участие в разработке поправок.

"Я думаю, что та привилегия, которая сейчас реализуется нами, она очень важна, потому что это не просто реализация общегражданского долга, это возможность самим решать будущее — свое, своей семьи и своих близких", — отметила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева .

Те, кто еще не до конца разобрался в юридических тонкостях поправок, обращаются на горячую линию ВГТРК и "Комсомольской правды". "Волонтеры Конституции" вместе с известными людьми — профессиональными юристами, экспертами — доступно и понятно объясняют, в чем суть изменений и какие гарантии социального характера появляются в основном законе.

Не стали откладывать на потом и молодожены из Кемерово. Сразу из ЗАГСа они отправились на избирательный участок. Событие государственного масштаба стало еще и фактом их собственной биографии.

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