Стали известны подробности нападения на Собчак в монастыре

Стало известно, кого телеведущая Ксения Собчак обвинила в избиении, сообщает URA.RU. Прихожане назвали имя и должность женщины, на которую показала Собчак – это руководитель канцелярии обители "Спорительница хлебов" матушка Татьяна.

Ранее Собчак сообщила, что подверглась нападению в Среднеуральском женском монастыре, пострадала и съемочная группа. В монастыре управление захватил игумен Сергий Романов, отрицающий пандемию. Собчак собирала материал для расследования о Сергии и об избиении в монастыре детей.

В РПЦ инцидент с избиением Собчак прокомментировали как "неожиданные и насильственные вещи", которые могут происходить в монастыре, где пребывает игумен Сергий. Игумен находится под церковным судом, уточняет радио "Говорит Москва" со ссылкой на зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви со СМИ Вахтанга Кипшидзе. Расследование инцидента будет проводить полиция.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию в и без того "духовно нездоровой обстановке". Там также считают, что в произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам, пишет РИА Новости.

Сейчас епархия изучает ситуацию, цитирует ТАСС руководителя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Максима Миняйло.

На Романова из-за его публичных высказываний заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.