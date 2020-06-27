"Локомотив-Кубань" заключил долгосрочный контракт с 18-летним итальянцем

Пресс-служба баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" сообщила о переходе в команду итальянского защитника Абрамо Канка. 18-летний спортсмен подписал соглашение с краснодарцами, рассчитанное на четыре года.

"Канка – талантливый молодой игрок, – сообщил спортивный директор "железнодорожников" Виктор Мелешенко. – Он один из самых перспективных молодых итальянских баскетболистов, которым уже интересуются скауты НБА".

По словам Мелешенко, ближайший сезон итальянец на правах аренды проведет в литовской команде "Невежисе".

⚡️#Локосемья, встречайте новичка! «Локо» заключил контракт с итальянским баскетболистом Абрамо Канка!

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Контракт с 18-летним итальянцем, который может выступать сразу на нескольких позициях, рассчитан на четыре года.



Больше информации тут: https://t.co/YxqjlLZJ7O pic.twitter.com/arkebaMzkk — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) June 27, 2020

Абрамо является воспитанник академии клуба "Стелла Аззура". В 2020 году стал финалистом престижного молодежного турнира Adidas Next Generation в Мюнхене, где также вошел в символическую первую пятерку турнира.