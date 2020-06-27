27 июня 202016:35

"Локомотив-Кубань" заключил долгосрочный контракт с 18-летним итальянцем

lokobasket.com

Пресс-служба баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" сообщила о переходе в команду итальянского защитника Абрамо Канка. 18-летний спортсмен подписал соглашение с краснодарцами, рассчитанное на четыре года.

"Канка – талантливый молодой игрок, – сообщил спортивный директор "железнодорожников" Виктор Мелешенко. – Он один из самых перспективных молодых итальянских баскетболистов, которым уже интересуются скауты НБА".

По словам Мелешенко, ближайший сезон итальянец на правах аренды проведет в литовской команде "Невежисе".

Абрамо является воспитанник академии клуба "Стелла Аззура". В 2020 году стал финалистом престижного молодежного турнира Adidas Next Generation в Мюнхене, где также вошел в символическую первую пятерку турнира.

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