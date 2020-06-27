Церковь напомнила, о чем говорил Достоевский

России не грозит запрет на разделение людей на мужчин и на женщин, а также на употребление самих слов "мужчина" и женщина", убежден председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Выступая на канале "Россия 24" в субботу, 27 июня, священнослужитель выразил уверенность в том, что в РФ будет сохраняться традиционный семейный уклад. В этой связи он напомнил о Конституции и предлагаемых к ней поправках.

Трансгендеры же и представители сексуальных меньшинств не будут подвергаться гонениям, однако этот образ жизни не будет пропагандироваться, как это происходит в настоящее время на Западе, отметил он.

"Мы в Церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям "плодиться и размножаться", — подчеркнул митрополит Иларион.

Ситуацию на Западе он назвал "размыванием нравственной основы человеческого бытия" и посетовал, что это происходит очень быстрыми темпами. Вместе с тем митрополит отметил, что существуют способы легального противостояния такому влиянию. Пропагандируемый Западом образ жизни он назвал нездоровым.

Священнослужитель признал существование таких проблем, как гомосексуализм, но указал, что они решаются не только законодательным образом, но и посредством, например, пастырской работы Церкви.

В этой связи владыка напомнил слова знаменитого писателя Федора Достоевского "Если Бога нет, то все позволено". "Эта фраза как раз и предостерегает от того развития событий, которые сегодня происходят на Западе", — заявил митрополит Иларион.