Соглашение о торговле: комментарии Лондона и ЕК

Англия готова торговать с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если Брюссель и Лондон не договорятся, заявил британский премьер Борис Джонсон своему коллеге из Польши Матеушу Моравецкому.

По словам Джонсона, Великобритания готова вести конструктивный диалог, но если соглашение достигнуто не будет, готова по завершению переходного периода покинуть ЕС на условиях Австралии, сообщили в пресс-службе правительства.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шансы на заключение торгового соглашения между Англией и ЕС существуют, хотя времени осталось мало и нет правовых предпосылок для продления сроков переговоров. Если заявление не будет подано до конца июня, Англия покинет внутренний рынок до 31 декабря, пишет немецкое издание "Хандельсблат".

Великобритания вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 31 декабря, за это время должны быть согласованы документы о дальнейших взаимоотношениях. Пока переговоры зашли в тупик