"Вулверхэмптон" на выезде переиграл "Астон Виллу"

В рамках 32-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на поле стадиона "Вилла Парк" в Бирмингеме обыграл местную "Астон Виллу" – 1:0. "Волки" довели беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей – пять побед, три ничьи.

У победителей встречи единственный мяч на 62-й минуте забил бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер, которому ассистировал испанский оборонец Хонни.

"Вулверхэмптон" с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Астон Вилла", потерпевшая шестое поражение в последних восьми играх, расположилась на 19-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре английской премьер-лиги подопечные Нуну Эшпириту Санту в субботу, 4 июля, примут лондонский "Арсенал", а "львы" на следующий день на выезде сыграют с "Ливерпулем".