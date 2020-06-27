Взятка и педофилия: продлен срок задержания Дмитрия Натарова

Суд продлил срок задержания экс-чиновника Дмитрия Натарова еще на 72 часа. Уточняется, что судебное заседание отложено на 29 июня и состоится в 15 часов.

Ранее сообщалось о задержании бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова. Его обвиняют в получении взятки и совращении малолетней. Адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе сообщил, что Натаров был другом семьи девочки и начал посылать ей непристойные сообщения еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, обвиняемый пригласил ее в кинотеатр, где арендовал отдельный зал. Девочка приглашение Натарова приняла. После этого мужчина вступил с ней в половой контакт. Адвокат утверждает, что у семьи год ушел на то, чтобы убедить полицейских начать расследование.

Из Россельхознадзора Натаров уволился по собственному желанию. В ведомстве его поступок объяснили нежеланием наносить репутационный ущерб Россельхознадзору.