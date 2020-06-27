"Пионер" подтвердил смерть Андрея Грудина, но с оговоркой

В пресс-службе ГК "Пионер", занимающихся девелоперским бизнесом, подтвердили гибель основателя, совладельца и генерального директора группы компаний Андрея Грудина, ушедшего из жизни 27 июня.

Представитель застройщика в беседе с "Интерфаксом" отметил, что произошедшая трагедия никак не связана с деятельностью компании.

Он подчеркнул, что в минувшем году "Пионер" получил чистую прибыль свыше 7,5 миллиардов рублей и отметил, что финансовое положение бизнеса является вполне устойчивым.

Ранее в субботу стало известно об обнаружении тела Грудина в его рабочем кабинете. СМИ сообщили о предсмертной записке предпринимателя и возможной причине случившегося — долговой нагрузке.