Британские дипломаты вывесили радужный флаг вслед за американскими коллегами

На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества. По сообщению на официальной странице дипмиссии в "Твиттере", дипломаты таким образом желают "выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире".

Представители сексуальных меньшинств "не требуют особых привилегий", а лишь "достойного и уважительного отношения к себе" и прав, которые имеют остальные люди, подчеркивают британские дипломатические работники.

Двумя днями ранее аналогичную акцию провела и американская дипмиссия в Москве. Позднее ЛГБТ-флаг со здания посольства США сняли, передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что нарушать действующий в нашей стране закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо.

А журналист телеканала "Россия 1" Андрей Медведев в своем телеграм-канале поблагодарил американских дипломатов за откровенность.

"Кажется, это называется каминг аут. Нельзя сказать, что мы так не догадывались (…) Теперь знаем точно — насчет вас мы не ошибались", – написал он.

Закон о запрете гей-пропаганды среди детей президент России Владимир Путин подписал в 2013 году. При этом он не раз подчеркивал, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.

Тем временем страны партнерства "Пять Глаз" — Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США — призвали Россию исполнять свои обязательства по защите прав всех граждан, включая представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в документе под названием "Совместное заявление, приуроченное к месяцу прайда 2020", опубликованном на сайте британского правительства.