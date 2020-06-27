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Поправки в Конституцию 1 час назад

27 июня 202018:05

Николай Булаев о "Мобильном избирателе" и новых возможностях голосования

Николай Булаев о "Мобильном избирателе" и новых возможностях голосования

Две трети из желающих проголосовать дистанционно по поправкам в Конституцию уже сделали свой выбор. Много ли заявлений было подано и что такое технология "Мобильный избиратель", в интервью "России 24" рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

- Николай Иванович, хотелось бы поговорить о процедурах, которые в это голосование предложил ЦИК. И в чем эти процедуры, возможно, более удобные для избирателя? В частности, хотелось бы поговорить о технологии "Мобильный избиратель" и много ли было заявлений подано для голосования по месту жительства?

- "Мобильный избиратель" — это сугубо российское изобретение. Это изобретение с большой буквы, в основе которого лежит и российский алгоритм, и российское программное обеспечение . И смею утверждать, что ничего подобного больше нигде не применяют.

"Мобильный избиратель" позволяет любому избирателю Российской Федерации выбрать то место, где ему удобно проголосовать на ближайших выборах или на общероссийском голосовании. При этом "Мобильный избиратель" гарантирует, что избиратель будет включен только в один список, и у него не будет возможности даже виртуально проголосовать на другом избирательном участке. Подобная система проста, совершенна и может применяться в любой участковой избирательной комиссии, что мы и делаем.

На Общероссийском голосовании в рамках программы "Мобильный избиратель" заявление написали почти 5 миллионов граждан, это цифра серьезная. При этом 3 миллиона 700 тысяч написали заявления в рамках сугубо "Мобильного избирателя", выбирая свой избирательный участок. А почти 1 миллион 200 тысяч написали заявление в рамках дистанционного электронного голосования. Это дополнительная возможность сегодня, которая используется впервые на федеральном уровне. Первое применение дистанционного голосования было в Москве на выборах в Мосгордуму, и вот теперь в двух регионах – Москве и Нижнем Новгороде – применяется эта технология, и ею воспользуется 1 миллион 190 тысяч человек. И мы видим, что явка там на сегодня очень высока, активность людей высока. Можно говорить – совершенно, не совершенно, но то, что востребована – абсолютно точно. 

- Давайте еще раз напомним, почему именно Москва и Нижний Новгород были выбраны для дистанционного электронного голосования, и насколько популярна эта услуга в этих регионах?

- Нужно, чтобы был "Личный кабинет" на mos.ru или на портале Госуслуг – и там, и там эти два региона отличаются большим количеством жителей, которые имеют такие "Личные кабинеты". 

Второе обстоятельство,  не менее важное – должна быть высокая заинтересованность, в том числе руководителей региона, и Сергей Семёнович, и Глеб Сергеевич применили весь свой административный ресурс, доказывая, что им необходимо дистанционное голосование. И Москва, и Нижний Новгород, на мой взгляд, абсолютно обоснованно были выбраны как города, в которых эта технология будет применяться. И сейчас мы видим по тому уровню информирования граждан о применении этой технологии, по тому интересу, который проявили жители этих двух субъектов Российской Федерации, что выбор был правильный, и был безошибочно сделан Центральной избирательной комиссией.

- Николай Иванович, исходя из полученного опыта, планируется ли применение этой технологии в дальнейшем по стране?

- Вы знаете, это уже не зависит от чьего-то административного решения. Сейчас голосование показывает, что это удобно, это просто. Уходя в студию, я увидел цифры: более 70 процентов людей, которые записались, проголосовали. И это говорит о том, что она востребована. И мы не можем сегодня не учитывать эту востребованность, работая дальше над применением тех или иных технологий в избирательном процессе. Потому что, если мы этого не будем делать, возникает вопрос: "А зачем вы тогда нам показали, что так можно голосовать?". И мы получаем результат, к которому практически нет и не может быть никаких претензий. Мне кажется, действия власти в этом направлении должны быть все-таки подчинены той воле, которая выражается сегодня в Общероссийском голосовании. По  крайней мере, в этих двух регионах. У нас есть письма из других регионов: "Почему не мы?". У нас были заявки из пяти регионов. И мне кажется, нам нужно дать такую возможность всем желающим применять дистанционные технологии. Кто верит – применяет. Кто не верит – участки открыты, добро пожаловать. Голосуйте традиционным способом.

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