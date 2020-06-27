Булаев рассказал о российском изобретении с большой буквы

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о передовом российском изобретении для проведения голосования — технологии "Мобильный избиратель".

Как заявил Булаев, "Мобильный избиратель" — это сугубо российское изобретение с большой буквы. В технологии использованы только российские разработки: алгоритм, программное обеспечение. Замглавы ЦИК уверил, что ничего подобного больше нигде не применяют.

"Мобильный избиратель" позволяет любому гражданину Российской Федерации выбрать то место, где ему удобно проголосовать на ближайших выборах или на общероссийском голосовании.

При этом разработчики гарантируют, что избиратель будет включен только в один список, и у него не будет возможности даже виртуально проголосовать на другом избирательном участке. Подобная система проста, совершенна и позволяет по своей простоте применяться в любой участковой избирательной комиссии, отметил Булаев.

На общероссийском голосовании в рамках программы "Мобильный избиратель" заявление написали почти 5 миллионов граждан. Эта серьезная цифра говорит о том, пояснил Булаев, что избирательная технология абсолютно точно востребована.

По словам замглавы ЦИК, 1 миллион 200 тысяч написали заявление в рамках опции "Голосуй дистанционно и электронно". Впервые на федеральном уровне в Москве и Нижнем Новгороде у избирателей есть возможность воспользоваться дистанционным голосованием.

"Электронная явка" на сегодня очень высока, заключил Булаев.