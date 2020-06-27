Развеяны популярные мифы о чае

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов развенчал популярные мифы о чае. Напомнив о том, что 27 июня 1615 года чай попал в Европу, Парамонов в статье для "АиФ" рассказал, что до сих пор мы знаем далеко не все об этом напитке и его разновидностях. Например, опасение, что крепкий чай опасен для гипертоников и сердечников, неверно. "В чае действительно много кофеина, однако современные исследования показывают, что с течением гипертонии этот напиток не связан", — отметил врач.

Считается также, что гипертоникам полезнее пить зеленый, а не черный чай. По словам Парамонова, принципиальной разницы нет, поскольку в них примерно одинаковое содержание кофеина. Зеленый чай хорош в жару, однако тоже в умеренных количествах. Утверждение о чае с молоком как блокираторе пищеварения тоже не выдерживает критики. "Даже если белки молока свяжутся, они прекрасно потом переварятся вместе с чаем", — пояснил Парамонов.

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