В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области, сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что первоначально вирус подтвердили у пожилой женщины, которая скончалась в больнице Водников. На данный момент вирус выявлен у 10 человек, в том числе у одного сотрудника.

Большинство пациентов пансионата находятся в тяжелом состоянии, среди заболевших четверо — неходячие. Часть заболевших чувствует себя удовлетворительно, хотя температура у них повышена. Специализированными бригадами скорой помощи постепенно производится госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией. Распределение идет в зависимости от степени тяжести состояния пациентов пансионата.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 2 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 17 пациентов скончались.