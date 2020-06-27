27 июня 202018:48

Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе

24.mchs.gov.ru

Спасатели МЧС России с вертолета Ми-8 обнаружили мужчину и его сына, которых унесло на надувном матрасе в Черное море. Пострадавших подняли на борт в удовлетворительном состоянии, отвезли в аэропорт Геленджика и передали врачам.

Инцидент случился в районе села Сукка под Анапой. Главное управление МЧС России держит ситуацию на контроле.

Сейчас

19:10

Федор Смолов забил гол в матче с "Барселоной"

19:06

Германия допускает повторное закрытие границ

18:38

Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе

18:33

В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

18:25

"Спартак" дома не смог обыграть "Уфу" в матче чемпионата России

17:36

Появилось видео с рассказом Собчак о нападении в монастыре

17:13

Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Анна Кузнецова о поддержке детей с редкими болезнями и отношениях семьи и государства

Анна Кузнецова о поддержке детей с редкими болезнями и отношениях семьи и государства

8 минут назад
В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

34 минуты назад
Николай Булаев о "Мобильном избирателе" и новых возможностях голосования

Николай Булаев о "Мобильном избирателе" и новых возможностях голосования

1 час назад
Нападением на Собчак и ее съемочную группу занялась омбудсмен

Нападением на Собчак и ее съемочную группу занялась омбудсмен

24 минуты назад
Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

1 час назад
Появилось видео с рассказом Собчак о нападении в Среднеуральском монастыре

Появилось видео с рассказом Собчак о нападении в Среднеуральском монастыре

1 час назад
Митрополит Иларион о поправках в Конституцию, ЛГБТ-пропаганде и протестах в США

Митрополит Иларион о поправках в Конституцию, ЛГБТ-пропаганде и протестах в США

47 минут назад
Ефремов сделал заявление о Путине

Ефремов сделал заявление о Путине

3 часа назад
Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе

Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе

31 минута назад
Памфилова прокомментировала истории с "супер-пупер-випами"

Памфилова прокомментировала истории с "супер-пупер-випами"

4 часа назад
Лукашенко уточнил, когда белорус перестает быть белорусом

Лукашенко уточнил, когда белорус перестает быть белорусом

30 минут назад
МИД России оценил интеллектуальные способности американских пропагандистов

МИД России оценил интеллектуальные способности американских пропагандистов

2 часа назад
Британские дипломаты вывесили радужный флаг вслед за американскими коллегами

Британские дипломаты вывесили радужный флаг вслед за американскими коллегами

1 час назад
Взятка и педофилия: продлен срок задержания Дмитрия Натарова

Взятка и педофилия: продлен срок задержания Дмитрия Натарова

2 часа назад
"Пионер" подтвердил смерть Андрея Грудина, но с оговоркой

"Пионер" подтвердил смерть Андрея Грудина, но с оговоркой

2 часа назад
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

26.06.2020 11:52
Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

26.06.2020 11:20
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
"Спартак" дома не смог обыграть "Уфу" в матче чемпионата России

"Спартак" дома не смог обыграть "Уфу" в матче чемпионата России

49 минут назад
Развеяны популярные мифы о чае

Развеяны популярные мифы о чае

1 час назад
Движение в космос: кто доставит российских космонавтов на Луну?

Движение в космос: кто доставит российских космонавтов на Луну?

1 час назад
Полюс холода перегрелся

Полюс холода перегрелся

1 час назад
Соглашение о торговле: комментарии Лондона и ЕК

Соглашение о торговле: комментарии Лондона и ЕК

2 часа назад
Киев "доточил" Facebook

Киев "доточил" Facebook

2 часа назад
Зеленский рассказал, что "оценят на международном уровне"

Зеленский рассказал, что "оценят на международном уровне"

2 часа назад
Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

2 часа назад
У Долины Смерти открыли памятник героям Великой Отечественной войны

У Долины Смерти открыли памятник героям Великой Отечественной войны

3 часа назад
Лидеры фанатского движения "Спартака" задержаны в Москве

Лидеры фанатского движения "Спартака" задержаны в Москве

3 часа назад
Чего ждать от погоды в июле?

Чего ждать от погоды в июле?

3 часа назад
Шаманский обряд привел к вспышке коронавируса

Шаманский обряд привел к вспышке коронавируса

3 часа назад
В Москве и области объявлен желтый уровень опасности

В Москве и области объявлен желтый уровень опасности

3 часа назад
Профессор Костинов сообщил о реакциях организма на вакцину от COVID-19

Профессор Костинов сообщил о реакциях организма на вакцину от COVID-19

3 часа назад
Маск посмеялся над поступком Безоса

Маск посмеялся над поступком Безоса

4 часа назад
В Байконур прибыл спецборт с медиками ФМБА

В Байконур прибыл спецборт с медиками ФМБА

4 часа назад
В ряде регионов введен режим ЧС

В ряде регионов введен режим ЧС

4 часа назад
Киев поставил ковидный антирекорд

Киев поставил ковидный антирекорд

5 часов назад
Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину

Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину

5 часов назад
Вулин заболел бессимптомно

Вулин заболел бессимптомно

5 часов назад
Макрон анонсировал визит в Россию

Макрон анонсировал визит в Россию

5 часов назад
Единовременные выплаты на детей: опыт Самарской области

Единовременные выплаты на детей: опыт Самарской области

5 часов назад
Названы опасные недостатки "Дракона" Илона Маска

Названы опасные недостатки "Дракона" Илона Маска

5 часов назад
Детские игры закончились смертью девятилетней девочки

Детские игры закончились смертью девятилетней девочки

5 часов назад
Врач предупредил о неявных причинах боли в суставах

Врач предупредил о неявных причинах боли в суставах

6 часов назад
Доктор Мясников разрешил пить в жару "запрещенные напитки"

Доктор Мясников разрешил пить в жару "запрещенные напитки"

6 часов назад
Обновлены рекомендации по работе санаториев

Обновлены рекомендации по работе санаториев

6 часов назад
Минобороны показало перехват американских разведчиков

Минобороны показало перехват американских разведчиков

7 часов назад
Меркель высказалась по диалогу с Россией и потере США мирового лидерства

Меркель высказалась по диалогу с Россией и потере США мирового лидерства

7 часов назад
Коронавирус в России: новые цифры от оперштаба и Роспотребнадзора

Коронавирус в России: новые цифры от оперштаба и Роспотребнадзора

7 часов назад
Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

8 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

26.06.2020 09:23

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку