Андрей Балонь уволен и арестован

На Украине Высший антикоррупционный суд страны арестовал на два месяца бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 миллионов гривен (около 375 тысяч долларов).

По сообщению Национального антикоррупционного бюро Украины, главу одной из облгосадминистраций страны и чиновника этой же администрации задержали при получении очередного транша взятки на сумму 67 тысяч долларов. Пособник Балоня также арестован на 2 месяца, но для него установлен вдвое меньший залог — 5 миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский уже уволил Балоня, передает РИА Новости.