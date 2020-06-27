Анна Кузнецова о поддержке детей с редкими болезнями и отношениях семьи и государства

Президент РФ предложил повысить подоходный налог с дохода свыше 5 миллионов рублей в год и направить эти средства целевым образом на лечение детей с редкими заболеваниями. О своем отношении к этому решению, а также о поправках в Конституцию в интервью "России 24" рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Анна Юрьевна, обсуждая поправки, хотелось бы затронуть одну из последних новостей: в поправках написано, что дети являются важнейшим приоритетом в государственной политике России, и вот буквально на днях президент сделал очередной шаг в подтверждение этому, и предложил повысить подоходный налог с дохода свыше 5 миллионов рублей в год и направить эти средства целевым образом на лечение детей с редкими заболеваниями. Что вы думаете об этом?

- Это хорошее подтверждение тому, нашу жизнь меняют не слова и формулировки сами по себе, а реальные действия. Но важно, что есть фундамент и основание, которое мы сегодня закладываем рядом поправок. Что касается этого решения по детям с орфанными заболеваниями – это долгожданное решение. Тысячи родителей обращались, искали возможность обеспечить лекарственными препаратами своих детей. Теперь такая возможность будет. Примерно 60 миллиардов ежегодно будет направлено на лечение детей с редкими заболеваниями. Их число за последние пять лет увеличилось на 60 процентов. Отчасти это связано с более качественной диагностикой, но это накладывает дополнительные обязательства, и, конечно, нужны ресурсы для их исполнения. Очень много вопросов, много проблем. Регионы не справляются с огромным объемом финансирования детей с орфанными заболеваниями, и это, конечно, ответ.

И еще один момент подчеркну: президент отметил и поручил сделать механизм получения тех денег непосредственного детьми и их родителями прозрачным и незабюрократизированным. Очень важно, чтобы это было сделано, потому что это тоже неотъемлемая часть эффективности и расходования, и, самое главное, чтобы эти решения почувствовали наши дети.

- Еще один момент по Конституции: "Государство должно создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей". На ваш взгляд, что конкретно необходимо предпринимать? Какие действия нужны властям, чтобы реализовать эту норму основного закона?

- Слова достаточно широкие, но действия, на самом деле, очень конкретные. И часть из них уже сделана, например, в первом чтении принят законопроект, который внес президент, о воспитании. Это, конечно, начало начал. То, что немного ушло на второй план в последнее время и о чем мы неоднократно говорили — наши проверки с Рособрнадзором воспитательных программ выявили существенные нарушения. Порядка 16 процентов сегодняшних воспитательных программ соответствовали нормам, 16 процентов! Насколько велик запрос на эти воспитательные программы.

Так вот, с тезисом о модернизации мы обращались неоднократно. Сейчас на самом высоком уровне эти решения приняты и сделаны эти шаги.

Конечно, семейные ценности в школе. Мы об этом тоже говорили, и знаем, что в план "10-летия детства" вошли мероприятия по обучению семейным ценностям в образовательных организациях. Это может модулями войти в образовательные программы.

И, конечно, непосредственно помощь семьям. Об этом в последнее время много говорится. Это конкретные дела, конкретная поддержка, финансовая поддержка в том числе, создание условия для развития и укрепления семьи – все это воплощается в реальных шагах, должно быть закреплено в документах. Но, самое главное, чтобы люди могли эту помощь получить.

- Мы с вами заговорили о семье, и в Конституции прописывается, что "брак – это союз мужчины и женщины". Как вы считаете, насколько важно закреплять это уточнение именно в основном законе страны?

- Если бы этот вопрос задали лет 20 назад, наверное, на него ответить не смогли бы, потому что таких вопросов себе не задавали. Но, к сожалению, нам сейчас приходится думать и о наших детях, и если сегодня для многих эти ценности незыблемы, традиционные ценности, на которых ориентируется сегодня наша государственная политика и позиция многих граждан нашей страны, то видя трансграничность этого мира, мы понимаем, что наших детей нужно уберечь. И мы понимаем, что Конституция пишется не на один год, а на десятилетия. Поэтому хочется заложить тот фундамент, который, в том числе, защитит наших детей от каких-то деформаций, от того, что может навредить их семьям.

- Как, на ваш взгляд, должны выстраиваться отношения государства и семьи? И какую роль должно сыграть государство в формировании и поддержке семьи? Как это происходит сейчас и как это должно происходить в дальнейшем?

- На самом деле, все очень просто: что ждет семья от государства? Семья ждет поддержки. Она живет своим укладом, своим уставом, и от государства нужны условия для того, чтобы семья нормально развивалась, могла растить, воспитывать своих детей, давать им образование, которое считает нужным для их развития – вот это нужно сегодня семье. И мы знаем, что в этом направлении и есть правильное движение, и эти взаимоотношения выстраивать семье и государству правильно.

Те услуги, пособия, которые сегодня в направлении семьи выделяются, — за период карантинных мер мы видим целый комплекс мер поддержки различным категориям семей: безработных, с детьми разного возраста, которые могли находиться в разных затруднительных условиях за это время. И в этом направлении и нужно двигаться. Конечно, нужно быть и очень осторожными. Если государство вдруг начинает подменять собой семью, подменять именно не в очень корректном смысле слова, то здесь нужно думать и о рисках. Поэтому я считаю, что поправки, которые закладываются сегодня в Конституцию, должны учитывать и эти моменты, и они прописывают целый комплекс мер. Да, дети-сироты, которым нужно полностью помогать и обеспечивать их условия жизни, если речь идет о семье, то здесь необходимо ей помогать, но не вмешиваться, не подменять собой, не нарушать границы семьи. Поэтому здесь, если мы сумеем пройти по этой тонкой грани, это и будет то, что ждет сегодня семья от государства.

- Анна Юрьевна, какое значение лично вы придаете поправкам в Конституцию?

- Прежде всего, как мама: что такое поправка про дополнительные гарантии, расширяющие обязательства семьи по отношению ко мне как к маме или к моей семье? Это возможность дополнительных прав. И требовать их реализацию сегодня.

Мы можем сказать: "А что, без дополнительных поправок в Конституцию кто-то мешал помогать семье?". На самом деле, конечно же, нет. Можно без всяких документов брать и помогать семье, не имея никаких кодексов, которые сегодня прописаны, — семейных, уголовных, административных. Можно просто брать – и делать хорошие дела. Но все же обязательства накладывают только конкретные формулировки, и здесь они есть.

Второе: как уполномоченный по правам ребенка — для нас как для института это дополнительный ресурс, на который мы можем опираться, защищая права детей. Реформа органов опеки – тяжелая тема. Мы с ней целый год выходили на соответствующие профильные ведомства, выявляли нарушения. К сожалению, шаги не такие интенсивные, как нам хотелось бы, и в этом направлении еще предстоит сделать многое. Поэтому мы рассчитываем, что эти поправки, в том числе, послужат и более быстрой реализации тех идей, которые у нас есть сегодня.