Крупные туроператоры аннулируют путевки

Поскольку международный туризм вряд ли возможен в ближайший месяц, крупные туроператоры начали аннулировать путевки на июль.

Coral Travel предлагает перебронировать поездку на любой маршрут до конца 2021 года, "Интурист" пока аннулирует билеты до 16 июля и предлагает перенести поездку на другие даты или другое направление.

TEZ Tour отменили полеты в Турцию и на Кипр до 17 июля включительно, в Грецию, Италию, Испанию — до 31 июля. ANEX Tour предлагает перенос билетов в Турцию, если купленная путевка приходилась на даты до 15 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России.