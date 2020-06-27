27 июня 202020:20

Обнаружены самые северные артиллерийские батареи времен Великой Отечественной войны

Global Look Press

Научная группа комплексной экспедиции Северного флота обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны.

Изучая снимки из космоса, ученые идентифицировали две группы объектов в районе полуострова Таймыр как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота: номер 264 на полуострове Михайлова и номер 265 на острове Нансена.

Обе батареи были установлены в 1943 году для отражения атак фашистских подводных лодок. На каждой находились по четыре 122-миллиметровых орудия. Личный состав нес дежурство на батареях до самого конца войны.

Исследовать обнаруженные объекты "Арктического фронта" один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота планирует уже в августе. Как ожидается, участие в этой работе примут и ученые Русского географического общества, пишет РИА Новости.

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