"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Алексея Миранчука

В матче 24-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" – 2:0. У победителей встречи дубль оформил Алексей Миранчук, забивший на 23-й и 29-й минутах.

"Железнодорожники" одержали четвертую победу кряду и с 47 очками занимают второе место в турнирной таблице, а казанцы расположились на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре РПЛ москвичи во вторник, 30 июня, примут самарские "Крылья Советов", а подопечные Леонида Слуцкого на следующий день на выезде сыграют с "Уфой".