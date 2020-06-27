Ту-142 совершили полеты при сопровождении F-16 и F-22

Над Баренцевым и Норвежским морями три противолодочных самолета Ту-142МК совершили плановые облеты. На некоторых отрезках маршрута их сопровождали норвежские истребители F-16.

Еще 4 Ту-142МК совершили облет нейтральных вод северной части Тихого океана. Их сопровождали американские истребители F-22.

Все полеты совершались согласно международному законодательству, сообщает Минобороны России.