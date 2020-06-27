27 июня 202020:40 Татьяна Шаззо

"Олень" на "Лексусе" взорвал Интернет

"Олень" на "Лексусе" взорвал Интернет

Интернет взорвало скандальное видео с дерзкими выходками мажора из Владивостока. Юнца на белоснежном внедорожнике уже хотят найти местные жители. А пользователи сети просят "остановить оленя"! Нет, в животном мире все спокойно. А вот в мире людей, похоже, не очень. В Приморье с цепи сорвалась скандальная особь, которая, судя по видео, веет себя намного хуже дикого зверя. Нагло, дерзко, вызывающе, и обуздать его пока не получается.

По данным СМИ, это 21-летний Саша Фроюк из Владивостока, студент местного университета экономики и сервиса. Правда, ни хорошими манерами, ни добрыми услугами юный мажор пока не обзавелся. Он нацепил на себя блестящую цепь, стильные ботинки и предстал в образе гопника всемогущего. Теперь это не просто Саша, а известный в городе пакостник на белом "лексусе". Вот его последняя выходка: под модную музыку он подъехал к пешеходной зебре, а после недавних ливней дорога полностью залита водой. Безумный водитель жмет на газ и с криком "бесплатная мойка" с головы до ног окатывает людей грязной жижей.

Людям захотелось устроить студенту хорошую головомойку, вытащить из салона японского внедорожника, оформленного на маму; снять дорогие цацки, возможно, купленные папой; и оставить на том самом тротуаре рядом с возмущенными пешеходами. Вероятно, гонор быстро поутихнет. Ведь Саша только на машине герой: снимает за рулем ролики, создавая угрозу на дорогах, паркуется где угодно. И хвастается отсутствием интеллекта в своих нелепых посланиях к подписчикам.

У Саши есть еще одна глупая шутка. 9 мая прошлого года он перекрыл своим лексусом выход из подъезда жилого дома. Двери оказались заблокированы, и десятки людей не могли выйти из своих квартир. Зато дерзкий юнец в это время любовался парадом. На место происшествия, судя по фото, даже приезжали полицейские, но ничего сделать не смогли. По данным местных журналистов, отчим наглого юнца — бывший начальник УМВД по Приморскому краю Андрей Николаев. Когда-то его называли одним из самых богатых генералов МВД и не раз связывали его имя с громкими скандалами. 

"За все время до прихода Николаева управление УВД Приморского края никогда не получало неудовлетворительную оценку. Не было такого бардака, как при Николаеве, не было таких коррупционных схем", — говорит руководитель представительства Национального общественного комитета по противодействию коррупции в Приморском крае Николай Черентаев.

Говорили и о возможной причастности Николаева к так называемым автораспилам. Эти иномарки ввозят в России под видом металлолома, а затем сваривают в кустарных мастерских и продают. Нередко цена такому бизнесу — жизнь водителя.

С автомобилями генералу, похоже, вообще не везет. Жители Приморья вспоминают еще одну некрасивую историю, в которой якобы был замешан другой отпрыск Николаева. Как уверяли свидетели, 16-летний Руслан на мотоцикле обгонял машины по встречной полосе. Генеральский сынок пересек сплошную линию, зацепил "форд" и упал в кювет. Парадокс, но несмотря на фото с места аварии и свидетельские показания, нарушителем суд признал водителя "форда". А сынулька влиятельного полицейского оказался ни в чем не виноват. С того дня прошло немало лет, но безнаказанность и вседозволенность, кажется, переросли в семейную традицию. И если хамоватый юнец Саша Фроюк действительно приходится пасынком бывшему начальнику Приморского управления МВД, нечего удивляться его наглым выходкам, это образ жизни. Справедливости ради надо сказать, что копилку скандального видео на странице Саши пополнил ролик с извинениями. Но извинение так себе. Запись сделана на ходу, снизу вверх, словно подчеркивает, кто хозяин ситуации и самопровозглашенный король приморских дорог.

Любопытно, что в одном из своих роликов Саша выступает в роли виртуального бандита, которого разыскивают стражи порядка. Похоже, эта нелепая фантазия дерзкого юнца наконец принесла пользу. Полиция Владивостока начала проверку по факту его последней выходки. Есть надежда, что сотрудникам МВД, несмотря на все возможные связи, наконец, удастся остановить этого зарвавшегося пакостника. Есть такая поговорка, что от оленя останутся рога, а от человека — имя. И в этот раз речь похоже точно не о добром имени.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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