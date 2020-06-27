Закатала сына в бетон: шокирующие детали и новые подозреваемые

На этой неделе вся страна обсуждает жуткое преступление, которое произошло в Астрахани. Там известного в городе политика Галину Морозову обвинили в убийстве собственного сына. Шокирует и то, как она пыталась скрыть следы преступления: тело мальчика оказалось закатано в бетон! Следователи не исключают, что женщине мог кто-то помочь в этом. Неужели в резонансном преступлении замешан еще один член неблагородного семейства?

Обреченный взгляд, пестрое, похожее на домашнее, платье, в руке — бутылка воды. Так сейчас выглядит известная в Астрахани политик Галина Морозова, обвиняемая в чудовищном преступлении. Даму ведут на допрос к следователю. Тихим, спокойным голосом она рассказывает жуткие подробности убийства собственного сына.

"Я ударила его гантелей, вытерла кровь, подогнала машину ко входу, спустила тело на первый этаж. Погрузила в машину на заднее сидение", — говорит Морозова.

Детали преступления шокируют. По версии следствия, общественница, политик и многодетная мать Галина Морозова убила младшего сына 4 марта. Саша якобы поздно вернулся домой, возникла ссора. Мать дождалась, когда мальчик заснет, и хладнокровно забила беззащитного ребенка до смерти острой частью пластиковой кисточки. После несколько раз ударила по голове гантелей. Спортивный снаряд и мобильный телефон Саши Морозова позже выбросила в реку. Далее — не менее ужасающие детали. Тело собственного сына детоубийца замуровала в бетоне. На следующий день как ни в чем не бывало Морозова обратилась в полицию и заявила, что Саша не вернулся домой из школы.

"Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчик неоднократно появлялся около дома. А также они с точностью опознали его на камерах наблюдения в различных частях города. Пытались создать видимость, что ребенок еще жив", — информирует старший помощник руководителя СУ СК России по Астраханской области Андрей Хегай.

Поиски длились три с половиной месяца. Все это время Галина Морозова играла роль убитой горем матери. Но это не мешало ей раздавать интервью. В телефонном разговоре с журналистами ГТРК "Лотос" мать даже разрешила волонтерам применять силу к ее "бродяжке"-сыну.

"Схватить его за руку или заломать как-то, скрутить. Юристы сказали, что должно быть мое разрешение. В районе Алимпика видели, что он "стреляет" мелочь. Быстро убегает, пытались за ним угнаться, но никто не смог догнать", — рассказывает Морозова.

Она публиковала проникновенные тексты о семейной трагедии в социальных сетях, объявляла сбор средств на розыск сына, но в поисковой операции не участвовала. Первым на странное поведение Галины Морозовой обратил внимание астраханский журналист Глеб Иванов. И попал под шквал критики.

"Желание Морозовой уйти от ответственности, которое потрясает своим цинизмом до глубины души, соседствует с жаждой власти. Где она искала силы на свою общественную деятельность, на хождение по местным митингам? Откуда брала энергию записывать с улыбкой видеообращения политические в социальных сетях? Это никак не вязалось с образом матери, которая потеряла одного из сыновей", — поясняет Иванов.

В 2016 и 2017 годах Галина Морозова баллотировалась в депутаты областной Думы, в 2019-м выставляла свою кандидатуру на пост губернатора региона. Состояла в политической партии. В предвыборных роликах декларировала семейные ценности.

"Я мать четырех детей, в браке — более 25 лет. В политику меня привели две боли: боль за детей и боль за стариков", — утверждала политик.

Кадры домашней хроники семьи Галины Морозовой. На них Саша, улыбается, читает стихи. Он рос талантливым ребенком. Прекрасно играл на фортепиано, учился верховой езде, был чемпионом Южного федерального округа по тхэквандо, поступил в Казачий кадетский корпус.

После исчезновения Саши Парахнякова его мать заявляла, что мальчик связался с плохой компанией, стал общаться с подростком, распространяющим наркотики, и поэтому сбежал из дома. Сейчас следователи проверяют, действительно ли у ребенка были сомнительные друзья. Не исключено, что все это вымысел предполагаемой убийцы. Расчетливая и последовательная ложь ради собственного оправдания.

"Я, как психолог, считаю, что налицо затянувшийся, в общем-то классический конфликт отцов и детей. Возможно, убийство являлось неким эмоциональным всплеском. Но в таких случаях люди сразу раскаиваются и нередко сдаются полиции. Здесь же видим совершенно иные действия. Они скорее указывают на спланированное и хорошо организованное преступление", — анализирует случившееся психолог Елена Солнечная.

На допросе многодетная мать показала следователям место, где было спрятано тело ее сына. В погребе вот этого частного дома. В нем проживает семья старшего сына Галины Морозовой Дениса Парахнякова. Вот, предположительно, его фото.

Соседи признаются: после громкого происшествия хозяева злополучного дома на улице не появляются. Они такого не ожидали и находятся в шоке.

Некоторые СМИ со ссылкой на некие источники предположили, что старший сын Морозовой Денис Парахняков знал об убийстве младшего брата, но молчал, покрывая мать. Об этом он якобы случайно проговорился на допросе в Следственном комитете. Доподлинно не известно, но не исключено, что кто-то из близких помогал Галине Морозовой избавиться от тела ребенка и закатать его в бетон.

Способ чудовищный — в 90-х так нередко действовали отъявленные бандиты. Ради устрашения других. Как пример, убийство липецкого депутата и коммерсанта Михаила Пахомова. Об этой громкой истории рассказывали наши коллеги из программы "Расследование Эдуарда Петрова". Преступники в прямом смысле слова пытались выбить у Пахомова крупный денежный долг. Но переусердствовали. Положили тело жертвы в металлическую бочку, залили бетоном и бросили в одном из подмосковных гаражей.

"Это, к сожалению, было принято у бандитов: замуровать в стену, в асфальт, закатывали в сейфы и топили в болоте. Но тогда были 90-е. А здесь XXI век на дворе, родная мать. Родной брат погибшего продолжал там потом жить. Тоже вызывает вопросы", — отмечает бывший начальник криминальной милиции РОВД "Перово" города Москвы Евгений Харламов.

Интересная деталь: через 22 дня после исчезновения Саши в группе эзотериков и астрологов, которые помогают разыскивать людей, появились сообщения некоей Идулины Хасановой. Она уверяла, что мальчика нет в живых. На тот момент судьба ребенка еще была неизвестна. Вот цитата из той публикации: "Мальчик мертв, причастен знакомый/близкий человек в возрасте. Возможно, даже родственник. Искать его в доме или рядом с домом. Нелады в семье. По картам, он одновременно у мужчины и в воде. Может, это люк или выгребная яма".

Не известно, что это было: случайность или уникальные способности. Но предсказание жительницы Уфы во многом оправдалось.

"Императрица выпала, это значит, что женщина убила мальчика. Но я об этом писать не стала, боялась, что набросятся, как обычно бывает. Поэтому просто написала, что близкий человек. Потом я решила повторно посмотреть мальчика, в этот раз уже вышло, что причастен еще мужчина", — рассказывает Идулина Хасанова.

Пока в деле одна обвиняемая — Галина Морозова. Появятся ли новые, например, кто-то из членов известной семьи, в Следственном комитете пока не сообщают. Расследование резонансного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.