Отец погибшей Насти Тропицель рассказал о ее желании

Отец разбившейся на мотоцикле блогерши Насти Тропицель (Анастасии Зубриной) рассказал в Instagram о намерении исполнить желание дочери – развеять часть ее праха над океаном у Бали. Чтобы это сделать, родителям девушки нужно дождаться открытия границ и возобновления прерванного из-за пандемии коронавируса международного авиасообщения. Кремация тела прошла без их присутствия.

Настя Тропицель погибла на индонезийском острове на прошлой неделе, врезавшись в бордюр на спортивном мотоцикле и получив при падении тяжелую ЧМТ.

На Бали 18-летняя россиянка, родившаяся и выросшая в Санкт-Петербурге, жила с прошлого года, а блоги вела с 12 лет. Зубрина считала себя "self-made миллионершей", проводила вебинары, писала о путешествиях и удаленке.

Ранее стало известно о смерти другого популярного блогера – Александра Diablo R1. Он разбился на мотоцикле в Тамбовской области по пути на Эльбрус.