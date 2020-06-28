Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал о том, как распознать, опасна ли родинка: может она переродиться в меланому или нет? Тема особенно актуальна летом, ведь воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу – дополнительный фактор риска развития рака.

Распознать опасную родинку можно, пользуясь системой "А, B, С, D, Е", рассказал доктор Мясников.

"А" – это асимметрия. "Если мы ее разделим пополам, то какая-то ее часть не похожа на другую", — комментирует Александр Мясников. Такая родинка должна насторожить, она атипичная, а значит, может стать злокачественной.

"В" – Border: важно обратить внимание на границы родимого пятна. У здоровой родинки они четкие, у той, которая может быть опасной – размытые, предупреждает доктор Мясников.

"С" означает Color, цвет. Злокачественная родинка, как правило, бывает неровно окрашенной. Нормальная имеет ровный цвет.

"D" – это диаметр. "Должно быть 6 миллиметров", — предупреждает доктор. Родинка диаметром более шести миллиметров может оказаться злокачественной.

"E" – Evolution, эволюция – то, как быстро она растет. "Если она замершая, не растет и не меняет границ, не меняет цвет, это говорит против меланомы", — отмечает доктор Мясников.

Атипичная родинка со временем может переродиться в меланому, отмечает врач. "Надо идти к доктору. Мы обычно советуем делать "паспорт кожи" — сфотографировать много родинок", — рассказал он.

Кто подвергается большей опасности перерождения родинок в меланому? "Если человек белокожий, если у тебя светлые глаза, светлые волосы – этот тот фенотип, который чаще всего страдает меланомой", — говорит доктор Мясников. "Поэтому обращайтесь, это надо удалять, делать биопсию – и вы от этого избавитесь", — советует он.

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