Этап "Формулы-1" в России может пройти со зрителями

Генеральный директор компании "Росгонки" Алексей Титов рассказал о подготовке к проведению российского этапа "Формулы-1", который должен пройти в Сочи с 25 по 27 сентября.

"Гран-при России? Пока все без изменений. Мы планово готовимся к мероприятию. Ожидаем, что все пройдет в ранее запланированные даты, – заявил Титов в эфире радиостанции "Маяк". – Очень тесно работаем со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами для того, чтобы этап прошел в привычном для всех формате – со зрителями, с развлекательной программой и другими атрибутами, присущими этой гонке".

Напомним, старт сезона "Формулы-1" состоится в начале июля без зрителей. Первый этап пройдет с 3 по 5 июля в Австрии. Второй этап также примет "Ред Булл Ринг", но уже с 10 по 12 июля. После чего "Формула-1" переедет в Венгрию (17-19 июля).

Изначально сезон "Формулы-1" должен был начаться в марте, но этого не произошло из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.