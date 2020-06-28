Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться. Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на научный журнал Cell.

Руководитель исследования, профессор Неван Кроган объяснил, что "зловещие" нити пробивают оболочку клеток, и инфекция передается от одной клетки к другой.

Также ученые обнаружили, что клетки организма человека после заражения, словно "зомби", выполняют все "инструкции" вируса. Это очень непохоже на все известные инфекции.

Данное открытие позволяет предположить, что для борьбы с коронавирусом нового типа можно использовать лекарственные препараты, которые предназначены для лечения раковых опухолей.

По информации международного статистического бюро Worldometer, с начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировано 10 066 178 случаев заражения, 500 539 человек скончались, выписаны из больниц после успешного лечения 5 451 479 пациентов, сообщает газета "Известия".