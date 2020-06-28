Гидрологи, старатели, оленеводы: благодаря выездным участкам проголосовать смогут все

На общероссийском голосовании по Конституции в Амурской области работают 760 избирательных участков. Из них 22 — временные, оборудованные в больницах, на вокзалах, рудниках и в аэропорту Благовещенска.

Комиссии также отправляются в отдаленные районы, где работают оленеводы, старатели и гидрологи, передает телеканал "Россия 24". Накануне на таких выездных участках проголосовали 30 человек. Всего же в списках примерно 615 тысяч человек. Почти половина избирателей в этом регионе сделали свой выбор на придомовых территориях. По данным местного избиркома, значительных нарушений нет.