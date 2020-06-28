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28 июня 202008:28 Лариса Суходолова

Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

На разовые выплаты семьям с детьми до 16 лет в июле выделят 270 миллиардов рублей. Кабмин уже направил средства. О дополнительных деньгах на каждого ребенка президент Владимир Путин сообщил в телеобращении во вторник, 23 июня. Их начислят автоматически, если родители ранее подавали заявку. В Перми первые 10 тысяч получили все, кто оформлял документ. На что были потрачены эти средства?

Счет маленькой Мирославе дается непросто. Сложно с арифметикой семейного бюджета было и ее родителям — у Миры три сестры. Сейчас они на даче, но потребностей от этого у девочек не меньше. Президентские выплаты пришлись как нельзя кстати.

"Мы их потратили на продукты, — рассказывает мама, Елена Пуздря. — Порадовали детей всем, чем можно, и даже отложили немножко — у старшей дочки день рождения, 14 лет. Нужно ей ноутбук… Только вчера узнала, что будет повтор, что тоже будут выплачивать до 16 лет. Конечно же, порадовалась, что с этой выплаты сразу пойдем и купим ноутбук Ксении".

В семье Мухачевых детей трое, родители работают на себя: защищают права мам по всей России. С приостановкой деятельности судов замерло и их дело. "Конечно, доходы упали у нас в период самоизоляции, — говорит Мария Мухачева. — И как раз эта выплата компенсировала нам доход, который мы недополучили. И в свете последних событий — еще и в июле мы получим 30 тысяч — это очень значимо для нас, потому что на эти деньги мы поедем на море. Билеты уже куплены".

А самые первые выплаты дали возможность исполнить мечту старшей дочки Нади о гироскутере. "На даче я каждый день катаюсь, абсолютно — даже зубы чистю, посуду мою тоже на нем", — признается девочка.

Сегодня в службе занятости региона зарегистрировано около 50 000 человек, признанных безработными. Конечно, среди них есть и уволившиеся по собственному желанию, и уволенные по причинам, не связанным с пандемией. Но факт есть факт — это больше, чем за тот же период года прошлого. Причем наибольшее число безработных приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. И это преимущественно женщины. Одна из них — Марина Никольская. Будучи менеджером по туризму, пермячка осталась без работы. "Cейчас каждая копейка на счету. За карантин ребенок вытянулся младший — всю одежду приходится менять", — говорит она.

В получении выплат пермяки оказались активными. Пособия на малышей до трех лет уже выдали 80 тысячам семей — это 95 процентов от всех, кто может претендовать на такую поддержку. Также в пенсионный фонд обратились почти все родители детей от 3 до 16 лет — таких семей в крае 441 тысяча. Заявления принимают до 1 октября.

"Для того, чтобы получить выплату в июле, если не обращались до этого, надо обратиться, — поясняет Раиса Тарских, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю. — А те, которые выплаты получали, — еще раз акцентирую внимание, — обращаться не надо. Все это мы сделаем автоматически".

В этот раз 10 тысяч рублей семья Мухачевых получит и на двухлетнюю Валентину. Согласно новому указу президента, июльское пособие выплатят на каждого ребенка до 16 лет от рождения. Сборы на море теперь идут веселее. "Круг, матрас будем брать, купальник", — радуются малыши.

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