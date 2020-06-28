В штате Миссисипи планируют изменить флаг на фоне протестов против расизма

В США на фоне демонстраций против расизма власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат конфедерации за сохранение рабства. Законопроект пока на стадии обсуждения.

В Сиэтле - снова погромы. Активисты атаковали полицейские участки, били стекла и пытались поджечь здания, сообщает телеканал "Россия 24".

А в Ричмонде манифестанты попытались осквернить памятник генералу Роберту Ли — главнокомандующему армией южных штатов в период Гражданской войны.

Протестуют и в Германии. Правда, там демонстрации носят мирный характер.