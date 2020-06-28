В Польше стартуют президентские выборы

В Польше 28 июня пройдет первый тур президентских выборов. Голосование должно было состояться еще в мае, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его пришлось перенести.

На должность главы государства претендуют 11 кандидатов, в том числе — действующий президент республики Анджей Дуда. Предвыборные соцопросы не выявили явного фаворита избирательной кампании. Социологи уверены, что для определения победителя понадобится второй тур, передает телеканал "Россия 24".