Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

Асель Кадырбекова – известная киргизская певица – попала в ДТП в Бишкеке. Ее Toyota Camry столкнулась с машиной охранного агентства. 29-летняя певица получила серьезные травмы: перелом шейных позвонков и ключицы, повреждения мозга. Она находится в коме, передает РИА Новости.

Когда Кадырбекова выйдет из комы, ей будет сделана операция.

Асель Кадырбекова – супруга известного певца Нурлана Насипа. Она – активный блогер, в Instagram у нее более двух миллионов подписчиков.