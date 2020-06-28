Во время протестов в Кентукки погиб один из демонстрантов, еще один ранен

Вечером в субботу, 27 июня, по меньшей мере один человек погиб во время демонстрации в городе Луисвилл (штат Кентукки, США), связанной со смертью афроамериканки Брионны Тейлор. О происшествии сообщает агентство Associated Press.

Как уточняется, мужчина скончался в результате огнестрельного ранения. В парке в центре города, где собрались участники акции, неизвестный открыл стрельбу. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием ЧП.

13 марта трое сотрудников полиции вошли в квартиру, где, по их данным, хранились наркотики. В квартире находились Брионна Тейлор и ее друг, вступивший в перестрелку с полицейскими. В результате стрельбы спящая Тейлор была убита.

Ее смерть привлекла внимание правозащитных организаций и средств массовой информации. Одного из стражей порядка, участвовавшего в перестрелке, уволили.

В последнее время в США уделяют особое внимание нарушениям в работе полиции, напоминает ТАСС. поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

После смерти Флойда в Соединенных Штатах и странах Европы начались массовые протесты против ущемления прав темнокожих, столкновения с полицией, многочисленные случаи вандализма и мародерства.