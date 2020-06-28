Серия "А". "Лацио" одержал волевую победу над "Фиорентиной"

Матчем в Риме местным "Лацио" и гостями из "Фиорентины" завершилась субботняя программа очередного тура чемпионата Италии по футболу в Серии "А". Гости отлично начали встречу и вели 1:0, но во второй половине игры "лациале" сумели не только отыграться, но и вырвали победу – 2:1.

Первый гол был забит на 25-й минуте французским ветераном "фиалок" Рибери. Первый тайм прошел в равной борьбе, но гостям повезло с реализацией. Во второй половине встречи "Лацио" усилил давление на ворота соперника и в итоге дожал его благодаря голам Иммобиле (с пенальти) и Луиса Альберто.

"Лацио" идет в 4-х очках от лидера "Ювентуса" – 65 против 69 очков. В свою очередь отрыв римлян от "Интера" – 7 баллов при том, что у миланцев игра в запасе. "Фиорентина" расположилась на "несчастливом" 13-м месте, имея 31 очко.