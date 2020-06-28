"Атлетико" довел беспроигрышную серию до десяти матчей, обыграв "Алавес"

Мадридский "Атлетико" добился победы в матче 32 тура чемпионата Испании по футболу против команды "Алавес". Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "матрацников".



Подопечные Диего Симеоне оформили два гола во второй тайме, когда ворота "Алавеса" поразили Сауль Ньигес и Диего Коста. Гости смогли ответить лишь единственным точным ударом — уже в добавленное время Хоселу успешно исполнил пенальти. Однако выровнять положение у футболистов из Витории уже не успели.



"Атлетико" после победы набрал 58 очков и оторвался на четыре балла от идущей следом "Севильи". От второго места, которое занимает "Реал", "матрацники" отстают на десять очков. "Алавес" же остался при своих — 35 очков и 15 место в таблице.