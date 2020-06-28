Шахматы. Ян Непомнящий в полуфинале Chessable Masters

Третий этап чемпионкой серии Magnus Carlsen Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном, выходит на решающие серии. Завершились два из четырех четвертьфиналов и в них полуфиналистами стали сам организатор онлайн-турниров и россиянин Ян Непомнящий.

Наш гроссмейстер играл в 1/4 финала с соотечественником Владиславом Артемьевым и победил в обоих микроматчах с одинаковым счетом 2,5:1,5. Чемпион мира Крлсен в первом раунде плей-офф турнира Chessable Masters был сильнее представителя США Фабиано Каруаны – 2,5:0,5 и 2,5:0,5.

Еще два полуфиналиста определятся в воскресенье, 28 июня. Пока китаец Дин Лижэнь ведет в поединке с американцем Хикару Накамурой – 2,5:1,5, а в матче россиянина Александра Грищука и Мниша Гири (Нидерланды) пока ничья – 3,5:3,5.