Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с коронавирусом, "достойно и с минимальными потерями". Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что Россия бы, Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только — какой ценой?" – отметил Путин.

Он напомнил, что в 90-е годы гуманитарную помощь в России "присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали".

Тогда в стране не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов, и люди сидели без денег месяцами, не платили даже военным.

С 1999 года по 2019-й ВВП страны удвоился, "то есть экономика выросла в два раза", пояснил президент.

"Инфляция составляла, вы знаете сколько, 2600 процентов. Даже в 97-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11 процентов. А сейчас у нас по году была 3 процента. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", — заявил Путин.

Средства на выплаты граждан, поддержку экономики и пострадавших отраслей берутся из резервов, "из возможности бюджета", рассказал президент.

"Какие были возможности бюджета в 90-е? Даже в начале 2000-х годов у нас был хронический дефицит, хронический. Зарплату, даже пенсии не платили по несколько месяцев. Наши резервы выросли в 50 раз за эти годы", — подчеркнул глава государства.

"Сельское хозяйство почти развалилось, а сейчас у нас только экспорт в прошлом году составил почти 20 миллиардов долларов, вообще даже трудно было себе такое представить, — продолжил он. — Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, просто реально достижение".

Промышленность в России выросла под 90 процентов, обрабатывающие отрасли — более чем в два раза.

"Да, нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", — подчеркнул Путин, отметив, что сейчас Россия по сравнению с 90-ми – "это другая страна".

"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями", — заключил он.

Полное интервью президента смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 28 июня в 22:00.