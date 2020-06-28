  • USD
    69.1284
  • EUR
    77.5413
  • IMOEX
    2761.74
  • RTSI
    1246.74
  • DJA
    8028.39
  • NASDAQ
    9757.22
  • BRENT
    40.67
  • ГАЗПРОМ
    192.89
  • Газпрнефть
    337
  • Роснефть
    367.45
  • АЛРОСА
    63.34
  • Сбербанк
    203.01
28 июня 202011:20

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с коронавирусом, "достойно и с минимальными потерями". Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что Россия бы, Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только — какой ценой?" – отметил Путин.

Он напомнил, что в 90-е годы гуманитарную помощь в России "присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали".

Тогда в стране не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов, и люди сидели без денег месяцами, не платили даже военным.

С 1999 года по 2019-й ВВП страны удвоился, "то есть экономика выросла в два раза", пояснил президент.

"Инфляция составляла, вы знаете сколько, 2600 процентов. Даже в 97-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11 процентов. А сейчас у нас по году была 3 процента. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", — заявил Путин.

Средства на выплаты граждан, поддержку экономики и пострадавших отраслей берутся из резервов, "из возможности бюджета", рассказал президент.

"Какие были возможности бюджета в 90-е? Даже в начале 2000-х годов у нас был хронический дефицит, хронический. Зарплату, даже пенсии не платили по несколько месяцев. Наши резервы выросли в 50 раз за эти годы", — подчеркнул глава государства.

"Сельское хозяйство почти развалилось, а сейчас у нас только экспорт в прошлом году составил почти 20 миллиардов долларов, вообще даже трудно было себе такое представить, — продолжил он. — Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, просто реально достижение".

Промышленность в России выросла под 90 процентов, обрабатывающие отрасли — более чем в два раза.

"Да, нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", — подчеркнул Путин, отметив, что сейчас Россия по сравнению с 90-ми – "это другая страна".

"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями", — заключил он.

Полное интервью президента смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 28 июня в 22:00.

Сейчас

11:41

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

11:20

Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

11:12

Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

10:48

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

07:19

Известная киргизская певица попала в ДТП

05:25

Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен

04:56

Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, четверо ранены

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

51 минута назад
Все пики позади: Собянин оценил ситуацию после очередного снятия ограничений в Москве

Все пики позади: Собянин оценил ситуацию после очередного снятия ограничений в Москве

2 часа назад
Президент объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам

Президент объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам

50 минут назад
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

1 час назад
Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

51 минута назад
Путин: главное – сохранить жизнь и здоровье людей, остальное решим

Путин: главное – сохранить жизнь и здоровье людей, остальное решим

49 минут назад
Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

6 часов назад
Испытатели вакцины от COVID проголосовали по поправкам к Конституции

Испытатели вакцины от COVID проголосовали по поправкам к Конституции

1 час назад
Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

8 часов назад
В штате Миссисипи планируют изменить флаг на фоне протестов против расизма

В штате Миссисипи планируют изменить флаг на фоне протестов против расизма

5 часов назад
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

9 часов назад
Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в воскресенье

Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в воскресенье

1 час назад
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

26.06.2020 11:52
Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

26.06.2020 11:20
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

51 минута назад
Смолова не оценили. Капитан "Сельты" и пресса раскритиковали россиянина

Смолова не оценили. Капитан "Сельты" и пресса раскритиковали россиянина

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

1 час назад
После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

1 час назад
17-летняя фотограф из России выиграла международную регбийную премию

17-летняя фотограф из России выиграла международную регбийную премию

2 часа назад
Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

4 часа назад
В Польше стартуют президентские выборы

В Польше стартуют президентские выборы

5 часов назад
Гидрологи, старатели, оленеводы: благодаря выездным участкам проголосовать смогут все

Гидрологи, старатели, оленеводы: благодаря выездным участкам проголосовать смогут все

5 часов назад
ВМФ России получит атомную подлодку "Казань" в декабре 2020 года

ВМФ России получит атомную подлодку "Казань" в декабре 2020 года

6 часов назад
28 участников несанкционированной акции задержаны в Лос-Анджелесе

28 участников несанкционированной акции задержаны в Лос-Анджелесе

7 часов назад
Футболист "Крузейро" Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Футболист "Крузейро" Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

8 часов назад
В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса"

9 часов назад
В Вашингтоне назвали "неаккуратной" публикацию NYT о России и талибах

В Вашингтоне назвали "неаккуратной" публикацию NYT о России и талибах

10 часов назад
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

11 часов назад
В Набережных Челнах мощный ветер повалил два строительных крана

В Набережных Челнах мощный ветер повалил два строительных крана

11 часов назад
В Ричмонде манифестанты обстреляли полицию шариками для пейнтбола

В Ричмонде манифестанты обстреляли полицию шариками для пейнтбола

12 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

26.06.2020 09:23

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку