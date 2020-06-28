От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1" — специальный выпуск программы "Москва. Кремль. Путин". В ней президент России дает новое большое интервью Павлу Зарубину. Темы — от пандемии до кризисов 90-х.

Из Александровского сада до своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля Путин решил пойти пешком. Ранее вместе со всей страной он ограничил любые необязательные передвижения, оставил только работу. И вместе со всей страной сейчас есть повод порадоваться даже тем мелочам, на которые раньше вряд ли бы и внимание обратили.

Так Путин и шел дальше — не по дорожке, вплотную к клумбам. На посту охраны на Кутафьей башне тем временем явно взбудоражилась. На этих воротах привыкли разве что туристов с билетами видеть, в последние месяцы и их-то не было, а здесь президент. Явно в последние секунды здесь успевают открыть турникеты — через них тоже в предыдущие месяцы практически никто не проходил. Это лишь кажется, что от Александровского сада до Первого корпуса совсем уж рукой подать. Учитывая размеры Кремля, вполне себе прогулка.

Это первое интервью президента за три месяца пандемии, потрясшей мир.

- Страна, которую вы строили все эти 20 лет, оказалась готовой, устойчивой в условиях этого шторма, связанного с коронавирусом. Если бы такое с нами случилось в 90-е, в начале 2000-х, мы бы выстояли, удержались?

- Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только какой ценой. Конечно, если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Но нам бы элементарную помощь в 90-е годы присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали. Вот мы что получали, вот мы как жили. Мы не могли без внешних кредитов зарплаты выплачивать и не выплачивали месяцами, по полгода даже военным не платили. У нас с 1999 года по 2019-й удвоился ВВП страны. То есть экономика выросла в два раза. Инфляция составляла 2600%. Даже в 1997 году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%. А сейчас у нас по году она была 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, около 4% и будет. Но это принципиально другая вещь. Вы упомянули о выплатах гражданам. Упомянули выделяемые средства на поддержку экономики и пострадавших отраслей. Откуда они берутся? Они берутся из наших резервов прежде всего, из возможности бюджета. Какие были возможности бюджета в 90-е и даже в начале 2000-х годов? У нас был хронических дефицит. Зарплату не платили, пенсии даже не платили по несколько месяцев. Наши резервы выросли в 50 раз за эти годы. Сельское хозяйство почти развалилось. А сейчас у нас только экспорт в прошлом году составил почти 20 миллиардов долларов. Вообще даже трудно было себе такое представить. Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы. Это просто реально достижение! У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит. По сути, это другая страна. И вот то, что сделано нами за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями.

- Спасение жизней или спасение экономики, которая тоже в итоге жизни? Резервы, долгие годы копили на развитие — и тут такой шторм. Вы сомневались? Этот выбор трудно дался?

- Нет. Жизнь, здоровье граждан лежат в основе любого государства. А у нас с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов. Абсолютно приоритетная вещь. Главное - сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится.